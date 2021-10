Staying alive: Ida (9), Anida (10), Melina (9) und Malin (9) bekamen von Lehrerin Rianne Wscher und Dr. Andreas Atzeni gezeigt, wie reanimiert wird.

Hermann Pentermann

Osnabrück. Als erste Schule in Osnabrück nimmt die Franz-Hecker-Schule am Projekt „Schüler retten Leben“ teil. Das Ziel: Mehr Menschen zu zeigen, wie andere wiederbelebt und gerettet werden können.

Was muss ich tun, wenn ich einen Menschen in Not finde? Diese Frage wissen selbst viele Erwachsene nicht korrekt zu beantworten. Erste Hilfe ist vielen fremd. An der Franz-Hecker-Schule Grundschule lernen das jetzt die Schüler der 3. und 4.