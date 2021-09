Slackliner wollen den Steinbruch Piesberg in Osnabrück überqueren

80 Slackliner aus ganz Deutschland treffen sich am Wochenende am Piesberger Steinbruch.(Symbolfoto)

Angelika Warmuth/dpa

Osnabrück. Am Piesberger Steinbruch gibt es am Samstag und Sonntag, 2. und 3.Oktober, Atemberaubendes zu sehen. Slackliner wagen sich in schwindelerregender Höhe aufs Seil.

Auf Seilen zwischen der Aussichtsplattform Steinbruch am östlichen Rand des Abbaugebietes und den Johannissteinen wollen einige der besten Slackliner Deutschlands den Piesberger Steinbruch auf einer Strecke von 350 Metern mehrfach überquere