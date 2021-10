Weihnachtliches Treiben in der Osnabrücker Innenstadt – wie ist es in diesem Jahr trotz Corona möglich? (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Ob und wie der Weihnachtsmarkt in der Osnabrücker Innenstadt in diesem Jahr stattfinden kann, ist weiter offen. Fest steht: Die Schausteller brauchen so schnell wie möglich eine Entscheidung, sagt der Vorsitzende des Schaustellerverbands Weser-Ems. Ein erneuter Corona-Ausfall könnte für viele Betriebe das Aus bedeuten.

Stadt Osnabrück, Marketing Osnabrück GmbH und Schausteller warten auf die konkreten Corona-Vorgaben für Weihnachtsmärkte vom Land. Die niedersächsische Landesregierung hat jetzt einen ersten Entwurf mit Corona-Regeln für Weihnachtsmärk