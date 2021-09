Im Wahlbüro der Stadt Osnabrück wurden alle Stimmen neu ausgezählt.

Jörn Martens

Osnabrück. Jetzt hat es für die Unabhängigen doch gereicht: Nach der Nachzählung der Nachzählung hat der Wahlausschuss das amtliche Kommunalwahlergebnis in Osnabrück festgestellt. Die Grünen dürften sich weniger über die Korrektur freuen.

Welch ein Hin und Her für Wulf-Siegmar Mierke, den einzig verbliebenen Vertreter der Unabhängigen. Am Abend der Kommunalwahl am 12. September sah alles danach aus, dass der Voxtruper sein Mandat im neuen Stadtrat würde verteidigen können. D