2G-Regel in Osnabrücker Clubs: Aggressive Reaktionen von Gästen?

Für die Entscheidung, nur noch Geimpfte und Genesene reinzulassen, erhielt das Virage wie auch andere Osnabrücker Clubs und Diskotheken sowohl Lob als auch Kritik.

Michael Gründel

Osnabrück. In die meisten Clubs und Diskotheken in Osnabrück kommen seit Ende August nur Geimpfte und Genesene rein. Wie sind die Reaktionen auf die 2G-Regel vor Ort und in den sozialen Medien?

Zu den Vorreitern bei der Einführung der 2G-Regel zählt in Osnabrück das Alando Palais. Noch bevor die 2G-Möglichkeit mit Aufhebung der Maskenpflicht für Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars in der Corona-Verordnung eingeführt wurde, ent