Nachhilfe in Satire gaben Dennis & Jesko von "extra 3" Schülern der Ursulaschule in Osnabrück.

Jörn Martens

Osnabrück. Dennis und Jesko von dem Satiremagazin „extra 3“ waren am Donnerstag in der Ursulaschule in Osnabrück. Sie gaben den Schülern Nachhilfe in Satire.

Dass Experten aus der Praxis in Schulen über ihr Berufsleben berichten, ist nicht ungewöhnlich. Der Besuch, der am Donnerstag in die Ursulaschule kam, war es aber: Dennis und Jesko von dem NDR-Satiremagazin „extra 3“ erklärten Schülern der