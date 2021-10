Vier Wochen testete NOZ-Reporterin Carina Hindersmann die Trendsportart Hula-Hoop.

Collage: Carina Hindersmann

Osnabrück. Der Hula-Hoop-Reifen wird bei Sportmuffeln als Trainings-Must-have gefeiert. Ich habe vier Wochen lang getestet, ob ich durchs hullern sportlicher werde und meine Periodenschmerzen lindern kann. Mein Selbstversuch im Video.

In diesem Artikel erfährst Du: Was Hula-Hoop wirklich kann und was nicht. Wie schnell du Hula-Hoop erlernen kannst. Wie schmerzhaft "hullern" sein kann.Acht Monate lang stand er einfach in der Ecke: mein Hula-Hoop-Reifen. Voller Vorfreude h