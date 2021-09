Auch im Osnabrücker Land sind manche Pilzarten noch immer radioaktiv belastet. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. 35 Jahre sind seit dem Reaktorunfall in Tschernobyl vergangen, doch manche Pilzarten sind noch immer radioaktiv belastet – auch im Osnabrücker Land. Was das bedeutet und worauf man achten sollte.

Am stärksten von der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl betroffen war in Deutschland Bayern. Aus einem aktuellen Bericht des Bundesamts für Strahlenschutz zur radioaktiven Kontamination von Speisepilzen geht jedoch hervor, dass auch das Osna