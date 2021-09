Geschäfte länger geöffnet: Moonlight-Shopping in Osnabrücker Innenstadt

Zum Moonlight-Shopping in der Innenstadt Osnabrück gibt es auch ein Begleitprogramm mit Lichtershow und Musik. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Auch am Abend noch in den Geschäften einkaufen – das geht Ende Oktober in der Osnabrücker Innenstadt. Einen Tag haben die Geschäfte länger geöffnet. Besucher können den ganzen Tag den Busverkehr kostenlos nutzen und auch das Parken ist ab nachmittags frei.

Die Osnabrücker Innenstadtakteure laden für Samstag, 30. Oktober, zum Moonlight-Shopping ein. Besucher können dann bis 22 Uhr bummeln und einkaufen."Wir möchten die Innenstadt nach der langen Zeit des Lockdowns mit dem ersten großen Shoppin