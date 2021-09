Osnabrücker Moscheen öffnen am 3. Oktober 2021 ihre Türen

Die Basharat Moschee in Osnabrück nimmt ebenfalls am Tag der offnen Moschee teil. (Archivbild)

Michael Gründel

Osnabrück. Osnabrücker Moscheen öffnen am 3. Oktober 2021, dem Tag der deutschen Einheit, erneut ihren Türen. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „25 Jahre Tag der offenen Moschee – Moscheen gestern und heute“. Diese Moscheen in der Stadt sind dabei.

Seit 1997 laden die islamischen Religionsgemeinschaften in ganz Deutschland jedes Jahr am 3. Oktober dazu ein, Moscheen zu besichtigen und im Gespräch mehr über Religion, Kultur und den Alltag von Muslimen zu erfahren. Dieser Feiertag wurde