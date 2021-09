Lkw kracht auf A1 bei Osnabrück in Stauende

NWM-TV

Osnabrück. Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstagnachmittag auf der A1 bei Osnabrück in den Auflieger eines weiteren Lkw gekracht. Ein kleines Lenkmanöver war womöglich lebensrettend.

Aus bislang unbekannter Ursache war der Lkw-Fahrer um 16.38 Uhr zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen in Richtung Süden an einem Stauende in den Anhänger eines weiteren Lkw gefahren, sagte Polizeisprecher Matthias