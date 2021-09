Flexible Hortplätze in Osnabrück kündigen? Das ist nicht zeitgemäß

Flexible Betreuungsmöglichkeiten für Familien und damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sollten bei neuen Gesetzen stärker im Fokus stehen.

Michael Gründel

Osnabrück. Von einer auf die andere Woche wird mindestens 20 Kindern in Osnabrück der Hortplatz gekündigt. Eltern in Osnabrück sind sauer – und das zurecht, kommentiert unsere Redakteurin Jana Derksen.

Der Grund ist ein verändertes Kita-Gesetz des Landes Niedersachsen, das pro Gruppe nur noch zwei statt vier Sharingplätze, also geteilte Hortplätze, erlaubt.Statt an fünf Tagen benötigen manche Eltern eben nur an zwei Tagen pro Woche e