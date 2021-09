Positive Bilanz des Hafensommers in Osnabrück

Das sommerliche Feiern ist vorbei: Marco Gausmann (vorn) und seine Mitarbeiter packen ein.

Hermann Pentermann

Osnabrück. 56 Konzerte mit über 100 Bands in 85 Tagen – das sind die Zahlen des längsten Musik-Festivals Osnabrücks. Welches Fazit ziehen die Veranstalter?

Was mit der ersten komischen Sommernacht am 1. Juli begann, endete an Sonntag mit den Metal-Bands Iron Walrus, Irden und Skullhunters Diary. Dazwischen lagen Auftritte unterschiedlichster Bands und Künstler wie die Antilopen Gang, der