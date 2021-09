Ab November werden die "Zoo-Lights" wieder im Zoo Osnabrück zu sehen sein. Michael Wendt, Schatzmeister der Zoogesellschaft Osnabrück, Joachim Fiedler, Geschäftsführer DigiLED, Margarita Weißbäcker, Veranstaltungskauffrau im Zoo Osnabrück, Hans-Jürgen Klumpe, Geschäftsführer HK-Medien, Fabian Marrek, Tobias Marrek und Andreas Marrek, Geschäftsführer Marrek Transport GmbH (von links), kündigen einige neue Figuren an..

Zoo Osnabrück/Lisa Simon

Osnabrück. Die "Zoo-Lights" kommen auch in diesem Jahr wieder in den Zoo Osnabrück. Ab 4. November werden sie dort mit neuen Tieren zu sehen sein. Bis dahin touren die Leuchtfiguren in einem Lkw durch Deutschland.

Auf den Straßen der Republik fährt seit kurzem ein Lkw-Auflieger, der mit großen Bildern auf die „Zoo-Lights“ und die Spendenkampagne „Rüssel voraus!“ im Zoo Osnabrück aufmerksam macht, heißt es in einer Pressemitteilung des Zoos Osnabrück.