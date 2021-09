Eine gute Beleuchtung kann in der dunklen Jahreszeit Leben retten.

dpa/Sebastian Gollnow

Osnabrück. Sehen und gesehen werden – das kann vor allem in der dunklen Jahreszeit Leben retten. Daher bietet der Tüv Nord in Osnabrück-Atter auch in diesem Jahr wieder eine kostenlos Überprüfung der Lichtanlage am Auto an.

Im Herbst sind es vor allem die Dunkelheit, Regen und eine tiefstehende Sonne, die die Teilnahme am Straßenverkehr erschweren, heißt es in einer Pressemitteilung des Tüv Nord. Umso wichtiger sei jetzt eine einwandfreie Lichtanlage am Fahrze