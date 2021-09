"Eine Sensation": Marderhund mitten in Osnabrück gefangen

Ein Marderhund, auch als Enok bezeichnet. (Symbolfoto)

dpa/Julian Stratenschulte

Osnabrück. Osnabrücks offizieller Jagdaufseher Reinhold Rethschulte nennt es eine "Sensation": An der Hannoverschen Straße ist ein junger Marderhund in eine Falle gegangen. Erfreut ist er darüber aber nicht.

Vor wenigen Tagen war Rethschulte angerufen worden. Ein Marder sei wohl in ein Bürogebäude an der Hannoverschen eingedrungen, habe Kabel an Druckmaschinen und Kopierer zerbissen und "aus den Räumlichkeiten eine Latrine" gemacht, berichtet d