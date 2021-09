Starker Auftritt: In der Region Osnabrück hat die SPD besser abgeschnitten als auf Bundesebene (im Bild Olaf Scholz in Berlin).

Britta Pedersen

Osnabrück. Nach der Bundestagswahl ist die politische Landkarte in der Region ziemlich rot mit nur noch wenigen schwarzen Flächen. Die Talfahrt der CDU hält an, selbst in Hagen am Teutoburger Wald ist die SPD stärkste Partei.

In 16 der 22 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Osnabrücker Land hat die SPD die Bundestagswahl gewonnen. Lediglich in Bad Iburg, Bad Laer, Glandorf und Ostercappeln sowie in den Samtgemeinden Bersenbrück und Neuenkirchen hat die CDU di