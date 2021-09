Autofahrer fährt bei rot: Frau in Bus in Osnabrück verletzt

Am Samstag ist eine Frau in einem Bus in Osnabrück verletzt worden. (Symbolfoto)

imago images/Fotostand/Gelhot

Osnabrück. Am Samstag ist eine Frau in einem Bus in Osnabrück verletzt worden. Der Busfahrer musste eine Vollbremsung hinlegen, nachdem er von einem Autofahrer geschnitten worden war.

Gegen 17.50 Uhr wollte der Busfahrer auf seiner Busspur von der Möserstraße nach links in Richtung Neumarkt abbiegen. Zeitgleich fuhr der Fahrer eines Autos an, das links neben dem Bus auf der normalen Spur gestanden hatte, teilte die Poliz