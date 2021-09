Volker Bajus (rechts) am Wahlabend, als die ersten Zahlen für die Grünen veröffentlicht wurden.

Jörn Martens

Osnabrück. Die neue Osnabrücker Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) wird es im Stadtrat wahrscheinlich mit einem grün-roten Bündnis zu tun haben. Die Gespräche zwischen Grünen und SPD werden in dieser Woche fortgesetzt.

"Wir wären ja verrückt, wenn wir es nicht versuchen würden", sagte Grünen-Fraktionschef Volker Bajus am Tag nach der OB-Stichwahl unserer Redaktion. An diesem Mittwoch wird es ein Gespräch in großer Runde zwischen Vertretern beide