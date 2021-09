Corona: Kann der Eiszauber am Ledenhof in Osnabrück 2021 stattfinden?

Auf die Kufen fertig, los – ist dies 2021 auf dem Ledenhof in Osnabrück trotz Corona möglich? Ob eine künstliche Eisfläche samt Almhütte aufgebaut wird, ist noch unklar. (Archivfoto)

Andre Havergo

Osnabrück. Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Was wird in diesem Jahr aus dem Eislaufen auf dem Ledenhof in Osnabrück? Die Planungen laufen. Anders sieht es für das Winterdorf am Schloss aus. Welche Corona-Vorgaben es für den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt gibt, ist indes weiter offen.

"Wir sehen uns am Freitag, 12. November 2021 wieder", heißt es auf der Internetseite der Eiszauber GmbH, die das gleichnamige Event veranstaltet. Die Planungen für den diesjährigen Eiszauber auf dem Ledenhof mit künstlicher Eisfläche und Pr