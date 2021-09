Polizei twittert live über Einsätze in der Region Osnabrück und dem Emsland

Zu welchen Einsätzen wird die Polizei gerufen? Das Social-Media-Team will am 1. Oktober live auf Twitter über den Arbeitstag in der Region Osnabrück sowie den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim berichten. (Symbolfoto)

imago images/Fotostand/Gelhot

Osnabrück/Emsland. Die Polizei gewährt Bürgern Einblick in ihre Arbeit. Einen Tag lang sollen Nutzer auf Twitter in Echtzeit mitbekommen, welche Notrufe in der Region Osnabrück und im Landkreis Emsland eingehen und welche Einsätze die Beamten beschäftigen.

Zum Tag des Notrufs am 1. Oktober twittert das Social-Media-Team der Polizei Osnabrück von 11 bis 20 Uhr über Aktuelles aus den Bereichen Stadt und Landkreis Osnabrück sowie dem Emsland und der Grafschaft Bentheim. "Wir wollen den Usern ein