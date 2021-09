Inzidenz in Stadt Osnabrück unter 50 – Entfällt 3G-Zutritt in vielen Bereichen?

In der Stadt Osnabrück könnte Ende der Woche in einigen Bereichen die 3G-Regel entfallen. Doch Veranstalter und Betreiber können von Ungeimpften weiterhin einen Test verlangen oder sogar nur Geimpfte und Genesene reinlassen. (Symbolfoto)

imago images/Christian Ohde

Osnabrück. Die 7-Tage-Inzidenz ist auch im Stadtgebiet Osnabrück in den vergangenen Tagen gesunken. Seit Freitag, 24. September, liegt der RKI-Wert konstant unter 50. Damit könnte in dieser Woche die 3G-Regel in vielen Bereichen entfallen. Doch das heißt nicht, dass Menschen, die nicht gegen Corona geimpft sind, überall keinen Test mehr benötigen.

Denn: Beispielsweise Gastronomen, Kinobetreiber, Betreiber von kulturellen Einrichtungen oder auch Sportanlagen können unabhängig von der Inzidenz für den Zutritt weiterhin die 3G-Regel anwenden. Dann benötigen Ungeimpfte weiterhin einen ak