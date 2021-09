Katharina Pötter zieht als neue Oberbürgermeisterin ins Osnabrücker Rathaus ein.

Kim-Khang Tran

Osnabrück. Die (Ober-)Bürgermeisterwahlen in der Region Osnabrück sind vorbei. In Orten, in denen sich im ersten Wahlgang nicht entschieden hatte, wer ins Rathaus zieht, gab es am Sonntag, 26. September 2021, Stichwahlen. Jetzt stehen alle Ergebnisse fest. Eine Übersicht mit allen neuen Bürgermeistern.

OsnabrückNeue Oberbürgermeisterin: Katharina Pötter (CDU)Das Ergebnis: Katharina Pötter (CDU) gewinnt OB-Stichwahl in Osnabrück Michael Gründel Bad IburgBürgermeister: Daniel Große Albers (unabhängig)Bad