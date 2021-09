Er hat sich tapfer geschlagen: Thomas Klein (Mitte) von den Grünen in der Lagerhalle.

Jörn Martens

Osnabrück. Thomas Klein wollte für die Grünen in den Bundestag einziehen. Daraus wird voraussichtlich nichts werden. Mit dem dritten Platz bei den Erststimmen und dem 16. Platz auf der Landesliste ist ihm der Gang nach Berlin wohl nicht vergönnt.

Vor 14 Tagen war die Stimmung bei den Grünen noch deutlich besser: Aus der Kommunalwahl gingen sie in Osnabrück als stärkste Kraft im Rat hervor. Von dieser Euphorie ist am Tag der Bundestagswahl nicht mehr ganz so viel zu spüren, als die e