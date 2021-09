Fotogalerie: Die besten Bilder der Wahlen in Osnabrück

Stichwahl und Bundestagswahl 2021: Gute Stimmung bei der zentralen Veranstaltung in der Lagerhalle Osnabrück.

Michael Gründel

Osnabrück. In Osnabrück entscheidet sich bei der Stichwahl 2021, wer neue Oberbürgermeisterin in Osnabrück wird. Außerdem wird ein neuer Bundestag gewählt. Wir haben die besten Bilder des Abends in einer Galerie zusammengestellt.

Jörn Martens Auch in der Lagerhalle wurden Liveschalten zur Bundestagswahl übertragen. Jörn Martens Bei der FDP war zu Beginn des Abends in der Lagerhalle Osnabrück no