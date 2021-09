Unfall auf der Iburger Straße in Osnabrück

Foto: Michael Gründel

Michael Gründel

Osnabrück. Auf der Iburger Straße in Osnabrück hat sich am Freitagabend ein Unfall ereignet. Das teilt die Polizei in einer ersten Meldung mit.

Ein Fußgänger soll gegen 20.30 Uhr angefahren worden sein. Die Fahrbahn in Richtung Innenstadt sei gesperrt, heißt es.Wir aktualisieren diesen Artikel sobald weitere Informationen vorliegen.