Rund 2600 Personen demonstrieren in Osnabrück für mehr Klimaschutz

Rund 2600 Menschen schlossen sich am Freitagnachmittag der Klimademo in Osnabrück an.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Zwei Tage vor der Bundestagswahl haben am Freitag rund 2600 Menschen in Osnabrück für mehr Klimaschutz demonstriert. Sie haben sich damit einem globalen Klimastreik angeschlossen.

Bei der Stadt angemeldet war eine Demonstration mit 700 bis 900 Personen, laut Aussage der Polizei schlossen sich schließlich mehr als 2600 Menschen dem Demonstrationszug an, der am Freitagnachmittag am Willy-Brandt-Platz startete und über