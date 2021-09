Briefwahl: Wahlbüro in Osnabrück auch am Samstag geöffnet

Wer glaubhaft versichern kann, seine Briefwahlunterlagen nicht erhalten zu haben, kann sie am Samstag noch bis 12 Uhr bei der Stadt Osnabrück beantragen. (Symbolbild)

imago images/osnapix

Osnabrück. Für Briefwähler bei der Bundestagswahl war das Wahlbüro der Stadt Osnabrück regulär bis Freitag, 18 Uhr, geöffnet. Nachzügler haben aber auch noch eine Chance - unter bestimmten Voraussetzungen.

Wer glaubhaft versichern könne, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegangen sei, könne sich auch noch am Samstag, 25. September, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr im Wahlbüro in der Sedanstraße 109 einen neuen Wahlschein ausstellen lassen, t