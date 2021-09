Die besten Fotos von der Klimademo am Freitag in Osnabrück

Sympathieträgerin Biene: Sie hätte "schon Bock, hier noch länger zu leben", wie auf diesem Plakat bei der Klimademo am Freitag in Osnabrück zu lesen war.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Zahlreiche Menschen haben sich am Freitag am Klimastreik in Osnabrück beteiligt. Während der Demonstrationszug durch die Stadt zog, hielten die Teilnehmer Plakate in die Luft. Wir haben hier die besten Bilder zusammengestellt.

