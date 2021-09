Doppelter Auftritt für Linus Plümer, der in der Angela-Big-Band und jetzt auch im Landesauswahlorchester Posaune spielt.

Wind Machine/Möller

Osnabrück. Im Juli eröffnete die Big-Band der Osnabrücker Angelaschule das renommierte Euregio-Musikfestival. Jetzt sorgt das mehrfach ausgezeichnete Jazzorchester erneut für einen Paukenschlag. Am Samstag, 2. Oktober, sind die besten jungen Big-Band-Musiker aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zu Gast in der Aula des Gymnasiums in Haste.

Das gemeinsame Konzert, das um 19 Uhr beginnt, bestreiten außer der gastgebenden Big-Band der Angelaschule das Jugendjazzorchester Niedersachsen „Wind Machine“ und das Jugendjazzorchester NRW. Ekkehard Sauer, Leiter der Angela-Big-Band, fre