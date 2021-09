Michael Gründel

Osnabrück. Kinder laufen für Kinder: Mit einer sportlichen Aktion haben die Schüler der Osnabrücker Franz-Hecker-Schule nun Spenden für Grundschulen in den vom Hochwasser heimgesuchten Gebieten in NRW und Rheinland-Pfalz gesammelt.

Coronabedingt in Kohorten aufgeteilt, laufen die Kinder Runden auf der Sportanlage Schölerberg. Die ganze Schule macht mit. Am vergangenen Freitag sind die Kinder der zweiten Klassen an der Reihe. „Unsere Schule möchte einfach ein Zeichen s