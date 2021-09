(Symbolbild)

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Osnabrück. Ein 33-jähriger Mann ist nach Angaben der Polizei bereits am Sonntag, 12. September 2021, am Ledenhof in Osnabrück von mehreren Personen geschlagen und am Boden liegend getreten worden. Der Mann wurde schwer verletzt.

Laut einer Mitteilung der Polizei schlugen gegen 4.20 Uhr mehrere Personen plötzlich auf den Mann ein. Als dieser zu Boden gegangen sei, hätten die Personen auf den Osnabrücker eingetreten, so die Beamten. Der 33-Jährige wurde schwer verlet