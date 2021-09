Die Schüler am Graf-Stauffenberg-Gymnasium sammeln Stempel sowie Spenden für Schulen in Peru.

Kim-Khang Tran

Osnabrück. Für die Schüler am Graf-Stauffenberg-Gymnasium wird es am heutigen Freitag doppelt aktiv: Vor dem Klimastreik geht es statt ins Klassenzimmer für einen Spendenlauf an die frische Luft.

Heute gehen in Osnabrück, wie auch weltweit, Kinder und Erwachsene zusammen auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Am selben Tag werden die Schüler am Graf-Stauffenberg-Gymnasium in Osnabrück noch für einen anderen Z