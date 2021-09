Wann ziehen neue Geschäfte ein? Aktuell herrscht im City-Center Bremer Brücke an der Bohmter Straße in Osnabrück in Teilen noch immer Leerstand. (Archivfoto)

Corinna Berghahn

Osnabrück. Seit fast zehn Monaten stehen die ehemaligen dm-Markt-Räume im City-Center Bremer Brücke in Osnabrück leer. Weitere kleine Ladenlokale in dem Nahversorgungszentrum im Stadtteil Gartlage sind nach wie vor verwaist. Was mit ihnen passiert, ist noch immer offen.

Von außen betrachtet, hat sich in dem Gebäude an der Bohmter Straße in den vergangenen Wochen und Monaten nichts getan. "In den nächsten sechs Monaten möchten wir hierzu keine Stellungnahme veröffentlichen", hatte es auf Anfrage der Redakti