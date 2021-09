Die Notdienstambulanz im Klinikum nimmt am Montag, 27. September, ihre Arbeit auf.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Wer sich abends krank fühlt und seinen Hausarzt nicht mehr erreichen kann, findet ab Montag, 27. September, in der Notdienstambulanz am Klinikum Osnabrück Hilfe. Der medizinische Notdienst in der Region Osnabrück stellt sich neu auf.

Das Klinikum Osnabrück nimmt die Notdienstambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung mit offenen Armen auf. Neben der Notaufnahme ist für 1,3 Millionen Euro ein Anbau entstanden, den der Notdienst-Trägerverein angemietet hat. "Alle habe