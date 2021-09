Auch beim Klimastreik im September 2020 in Osnabrück waren die Omas gegen Rechts dabei. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Beim Klimastreik 2021 am heutigen Freitag sind auch sie wieder dabei: die Omas gegen Rechts aus Osnabrück. Was ist die Motivation der Aktivistinnen? Wir haben mit einer von ihnen vor der Demo gesprochen.

"Auf uns kommt es nicht mehr so an. Aber wir sind nicht 'Out of Time' und können die Weichen noch mitstellen", erklärt Heike Tennstädt. Die Rentnerin ist eine Oma gegen Rechts, wie sich die Gruppe selbst nennt. Gemeinsam mit anderen Seniori