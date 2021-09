So international wird das erste Streetfood-Festival in Osnabrück seit dem Lockdown

Streetfood ist beliebt: Saftige Burger und vieles mehr wird es beim Streetfood-Festival am 2. und 3. Oktober in den Genusshöfen in Osnabrück geben.

André Havergo

Osnabrück. Das erste Streetfood-Festival in Osnabrück seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie findet am 2. und 3. Oktober in den neuen Genusshöfen statt. Das kulinarische und kulturelle Angebot soll aus der ganzen Welt kommen.

Andreas Wiesing ist Projekt-Manager bei den Genusshöfen. Er glaubt, dass das Streetfood-Festival das erste in Osnabrück seit 2018 ist – mindestens aber das erste seit dem ersten Lockdown. Bei den Besuchern sind diese Veranstaltungen be