Kita Landwehr offiziell als zehnte städtische Kita in Osnabrück eröffnet

Jetzt auch offiziell eröffnet: Die Städtische Kita Landwehr in Osnabrück.

Jörn Martens

Osnabrück. Schon seit Ende Januar werden in der Städtische Kindertagesstätte Landwehr Kinder betreut. Eine offizielle Eröffnungsfeier hatte es aber wegen der Corona-Pandemie nicht gegeben. Die wurde jetzt bei einem Sektempfang nachgeholt.

Ein sichtlich entspannter Oberbürgermeister richtete seine Worte zunächst an die Kinder, die seien schließlich am wichtigsten. Wolfgang Griesert erinnerte an den ersten Spatenstich vor zweieinhalb Jahren im größten Neubaugebiet d