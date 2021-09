Stichwahl 2021 in Osnabrück: Das will OB-Kandidatin Katharina Pötter angehen

OB-Kandidatin Katharina Pötter stellte am Mittwoch ihr Klimaschutz-Sofortprogramm vor.

Jörn Martens

Osnabrück. Die Osnabrücker Oberbürgermeisterkandidatin der CDU, Katharina Pötter, hat den Klima-Streikenden ihre Unterstützung zugesagt und ein eigenes Sofortprogramm für den Klimaschutz vorgelegt.

Sie habe großen Respekt vor Gruppen wie Fridays for Future, deren Mitglieder mit viel persönlichem Engagement für eine andere Klimapolitik kämpften, sagte die 42-Jährige in einem Pressegespräch am Mittwoch. Zwei Tage vor dem globalen K