Fünf-Punkte-Plan: Das will Grünen-OB-Kandidatin Niermann als erstes in Angriff nehmen

Was will sie als erstes anfassen? Annette Niermann (Grüne) stellte ihr Fünf-Punkte-Programm vor.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Der Wahlkampf geht in den Endspurt. Annette Niermann, Kandidatin der Grünen für den Oberbürgermeisterposten in Osnabrück, hat jetzt fünf Punkte vorgestellt, die sie im Falle ihrer Wahl als erstes in Angriff nehmen will.

Gute Chancen in der Stichwahl zur Oberbürgermeisterin gewählt zu werden – zumal nachdem die Sozialdemokraten eine Wahlempfehlung für die Kandidatin der Grünen ausgesprochen haben – rechnet sich Annette Niermann aus. Diese fünf The