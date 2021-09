Annegret Gutendorf zeigte den Bundestagskandidaten Manuel Gava und Thomas Klein auf der Autobahnbrücke am Paradiesweg, wie sehr die Anwohner in Nahne unter dem Lärm der A 30 leiden.

Robert Schäfer

Osnabrück. Möglichst frühzeitig möchte der Nahner Bürgerverein auf Probleme aufmerksam machen, die seiner Ansicht nach beim geplanten Ausbau der Autobahn A 30 für die Anwohner entstehen werden. Diese fordern für ihre Grundstücke einen Lärmschutz, der effektiv ist und den Wert ihrer Grundstücke nicht schmälert.

Beim Ortstermin wurde in dieser Woche deutlich: Schon jetzt versteht man auf der Autobahnbrücke über die A 30 am Paradiesweg in Nahne kaum sein eigenes Wort. Aber das könnte in den nächsten Jahren noch deutlich schlimmer werden. Achtspurig