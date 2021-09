Geschafft! Die Briefwahlunterlagen sind im Kasten! Doch viele Osnabrücker warten immer noch sehnsüchtig auf ihre Post.

Cornelia Achenbach

Osnabrück. Ob wegen Corona oder den langen Schlangen vor den Wahllokalen vor zwei Wochen – viele Osnabrücker haben für die OB-Stichwahl am kommenden Sonntag Briefwahlunterlagen beantragt. Doch längst nicht alle haben sie bereits erhalten. Und langsam wird die Zeit knapp.

"Ich habe direkt am Montag nach der OB-Wahl die Unterlagen beantragt und warte bis heute darauf", berichtet eine Osnabrückerin am Mittwoch unserer Redaktion. Eine andere Leserin hat sich bereits mehrfach per E-Mail an die Politik und d