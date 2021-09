Wegen seiner starken Lebensmittelallergien stellt Oskar eine große Herausforderung für das Team der DRK Kita Gretesch-Lüstringen dar. (Archivbild)

Jörn Martens

Osnabrück. Kinder mit Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten gibt es in Kindergärten immer wieder einmal. Beim dreijährigen Oskar aus Lüstringen sind die Nahrungsmittelallergien jedoch derart ausgeprägt, dass seine Mutter und die Kita große Bedenken haben, wie ein sicherer Besuch möglich sein soll.

Oskar will in die Kita, Oskar soll in die Kita, und Oskar hat auch einen Kita-Platz – nämlich in der DRK Kita Gretesch-Lüstringen. Doch weder seine Mutter noch die Kita-Leitung halten es derzeit für eine gute Idee, den Dreijährigen ohn