Wahlbüro in Osnabrücker Sedanstraße bis Freitagabend geöffnet



Osnabrück. Um dem großen Interesse an der Bundestagswahl und der Oberbürgermeisterinnen-Stichwahl am Sonntag, 26. September zu entsprechen, hat das Wahlbüro in der Sedanstraße 109 ab heute bis Freitag durchgehend bis 18 Uhr geöffnet.

"Zur Zeit arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck am Versand der Briefwahlunterlagen für beide Wahlen. Wer die Unterlagen beantragt und noch keine erhalten hat, möge sich bitte noch gedulden. Alle Wahlunterlagen sollten