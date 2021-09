Inzidenz unter 50 im Landkreis Osnabrück: 3G-Regel entfällt in vielen Bereichen

Im Landkreis Osnabrück fällt in vielen Bereichen die 3G-Regel weg. Doch Betreiber und Veranstalter können den Zutritt weiterhin nur auf Geimpfte, Genesene und Getestete beschränken. (Symbolfoto)

imago images/Bihlmayerfotografie

Osnabrück. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Osnabrück zuletzt gesunken und lag am Dienstag, 21. September, den fünften Werktag in Folge unterhalb der 50er-Marke. Damit benötigen Nicht-Geimpfte in vielen Bereichen ab Donnerstag keinen Corona-Test mehr. Doch Betreiber können ihn weiterhin vorschreiben.

Die Regel, dass in vielen Bereichen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt erhalten (3G), wird ab Donnerstag, 23. September, gelockert. Das bestätigte Landkreis-Sprecher Burkhard Riepenhoff auf Anfrage. Möglich ist dies, weil die 7-T