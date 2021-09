Zeitplan, Route, Programm: Der globale Klimastreik am Freitag in Osnabrück

Am Freitag, 24. September 2021, hat die Organisation "Fridays for Future" zum "Global Strike Day" aufgerufen – international finden Demonstrationen statt, so auch in Osnabrück. (Symbolbild)

Gert Westdörp

Osnabrück. Weltweit finden am Freitag, 24. September 2021, Klimastreiks statt. Auch in Osnabrück wollen sich Menschen daran beteiligen und für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Hier finden Sie Zeitplan und Programm der Demo sowie die Route des Demonstrationszuges.

Die Osnabrücker Ortsgruppe von "Fridays for Future" will laut eigenen Angaben am Freitag ab 12 Uhr das Programm auf dem Willy-Brandt-Platz starten. Anschließend ist gegen 15 Uhr ein Demonstrationszug durch die Osnabrücker Innenstadt geplant