Hier soll das "Pieswerk" entstehen: Die Stadtwerke wollen am Fürstenauer Weg eine Pyrolyse-Anlage bauen, um Rohstoffe aus alten Autoreifen zu gewinnen.

Jörn Martens

Osnabrück. Die Stadtwerke Osnabrück haben einen Plan: Sie wollen Rohstoffe aus alten Autoreifen zurückgewinnen. Dafür wollen sie am Fürstenauer Weg eine Pyrolyse-Anlage errichten. Ihr Name steht schon fest: „Pieswerk“ soll sie heißen. Anwohner in Pye sehen das Projekt am Rande ihres Stadtteils kritisch und sind besorgt.

„Warum machen wir das?“ Diese Frage stellte Jan-Peter Bruns von den Stadtwerken im Bürgerforum Pye – und beantwortete sie gleich selbst: Alleine in Osnabrück fielen jedes Jahr 36.000 Tonnen abgenutzte Autoreifen an. Und die eigneten sich f