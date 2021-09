Gewerkschaftsbund verteilt Tüten am Hauptbahnhof Osnabrück

DGB-Mitglieder verteilen am Morgen im Hauptbahnhof Osnabrück Info-Tüten.

DGB-Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim

Osnabrück. Mit einem Aktionstag will der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auf das Thema faire Rente aufmerksam machen. Mitglieder haben deshalb am frühen Dienstagmorgen im Osnabrücker Hauptbahnhof Info-Tüten an Pendler verteilt.

In den bereitgehaltenen Taschen befanden sich unter anderem ein Rentenrechner und ein Apfel, heißt es in einer Mitteilung der DGB-Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. 600 Tüten seien verteilt worden. "Es geht nicht nur um die