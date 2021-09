Ikea-Mitarbeiter in Osnabrück legen heute die Arbeit nieder

Mitarbeiter der Ikea-Filiale in Osnabrück legen am Dienstag die Arbeit nieder. (Archivbild)

David Ebener

Osnabrück. Beschäftigte aus fünf Ikea-Häusern in Niedersachsen und Bremen legen am heutigen Dienstag, 21. September 2021, die Arbeit nieder. Betroffen ist auch die Filiale in Osnabrück.

Das geht aus einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi hervor. Die Mitarbeiter der schwedischen Möbelhauskette würden damit ein Zeichen gegen die Blockade der Arbeitgeber in dem seit Monaten andauernden Tarifkonflikt im Einzelhandel setzen, h