Möglichst keinen Tropfen sollen die Anwohner der Spülbezirke aus der Wasserleitung entnehmen, wenn die Stadtwerke am kommenden Montag die Rohre spülen. (Symbolfoto)

Patrick Pleul/dpa

Osnabrück. Ab Montag, 27. September, lässt die SWO Netz GmbH in Osnabrück turnusgemäß Wasserleitungen durchspülen. Was die Verbraucher beachten müssen.

"Die Maßnahmen knüpfen an die Spülungen der vergangenen Jahre an und sichern langfristig die hohe Trinkwasserqualität in der Stadt", heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadtwerke Osnabrabrück. Während der Spülzeit dürfen die Anwohner im